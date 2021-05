In der Nacht zum 1. Mai haben Unbekannte in Bann (Kreis Kaiserslautern) die Grundschule verunstaltet. Wie die Polizei mitteilt, haben der oder die Täter die Mauer an verschiedenen Stellen mit blauer Farbe und unterschiedlichen Schriftzügen versehen.

Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl unter der Telefonnummer 06371 92290 in Verbindung zu setzen.