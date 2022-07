Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen ist über Deutschland der sogenannte Supermond zu sehen. Der Erdtrabant wirkt dann etwas größer als sonst. Besonders imposant sieht der Mond direkt nach Aufgang und kurz vor Untergang aus.

Vor allem im südlichen Rheinland-Pfalz sowie dem Norden von Baden-Württemberg und Bayern dürfte der Himmelskörper gut zu sehen sein, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochvormittag. Dagegen dürften in der Mitte Deutschlands Wolken die klare Sicht erschweren. Im Norden, etwa auf einer Linie nördlich von Hannover und Berlin seien nur ein paar Schleierwolken zu erwarten.

Zu dem sogenannten Supermond kommt es, wenn der Erdbegleiter in seiner elliptischen Umlaufbahn unserem Planeten besonders nahe kommt und gleichzeitig Vollmond ist. Zu bewundern ist das Schauspiel, wenn denn keine Wolken die Sicht verdecken, mit Blick nach Süden. In der Pfalz steigt der Mond gegen 22 Uhr über den Horizont, dann wirkt der er besonders groß.