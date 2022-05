Ein mit mehreren Heuballen beladener Lkw ist am Mittwochnachmittag auf der B39 zwischen Neustadt und Speyer aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Laut Polizei bemerkte der Fahrer, der in Richtung Speyer unterwegs war, das Feuer gegen 16.40 Uhr und stellte das Fahrzeug in Höhe der Abfahrt Hanhofen-Ost ab. Der 37-Jährige blieb unverletzt. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die B39 war halbseitig in Richtung Speyer gesperrt.