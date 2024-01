Trotz Kälte und Glätte: Zur Hettenleidelheimer Nachtumzug am Samstagabend sind wieder Tausende Zuschauer gekommen. Auch die angekündigten 56 Zugnummern mit insgesamt rund 1000 Teilnehmern waren nahezu alle am Start. Wegen zu vieler Krankheitsfälle abgesagt hatten nur eine der fünf Guggemusikkapellen sowie eine Hexengruppe. Was für Schreckensgestalten mitliefen und warum der Chef-Organisator kurz nervös wurde, seht – samt großer Bildergalerie und Video – im ausführlichen Artikel.