Die ehemalige Hertie-Filiale in Neustadt, die seit Jahren leer steht, soll in einem strukturierten Verkaufsprozess veräußert werden. Das hat am Mittwoch der vorläufige Insolvenzverwalter Vanja Alexander Kovacev von der Restrukturierungskanzlei BBL mitgeteilt. Die Insolvenzverwaltung habe sich mit den relevanten Verfahrensbeteiligten auf eine freihändige Veräußerung geeinigt, „um für die Gläubiger das bestmögliche Ergebnis zu erzielen“. Die Eigentümerin der Immobilie, die EKZ Neustadt Weinstraße KG aus der Devello-Immobilien-Gruppe, die viel Geld in die Sanierung des Gebäudes gesteckt hat, ist seit dem 20. Februar im vorläufigen Insolvenzverfahren. „In den letzten Wochen haben wir den Vermarktungsprozess für die Immobilie intensiv vorbereitet, sodass die Ansprache der relevanten Marktteilnehmer in den nächsten Tagen beginnen kann“, sagte der vorläufige Verwalter Kovacev. Er ist optimistisch, dass der Verkauf noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden kann: „Seit der Einleitung des Verfahrens gibt es ein reges Interesse am Erwerb der Immobilie.“