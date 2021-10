Hertha BSC hat den erhofften dritten Sieg nacheinander in der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Berliner unterlagen am Freitagabend bei der TSG 1899 Hoffenheim verdient mit 0:2 (0:2). Vor nur 8127 Zuschauern in Sinsheim erzielte der kroatische WM-Zweite Andrej Kramaric (19. Minute) seinen zweiten Saisontreffer, ehe Sebastian Rudy (36.) den vierten Saisonerfolg der Kraichgauer perfekt machte. Mit der sechsten Niederlage ist der Aufschwung der diesmal ziemlich wehrlosen Herthaner schon wieder vorbei. Hoffenheim überholte nach einer spielstarken Vorstellung in der Tabelle die Hauptstädter (11.) und verbesserte sich zumindest vorläufig auf Rang sieben.