Weil womöglich Glas ins Produkt geraten ist, hat der Hersteller ausgewählte Chargen „Uncle Ben's Express Natur-Reis Basmati“ zurückgerufen. Wie Mars Food mit Sitz in Verden am Montag mitteilte, sind 220-Gramm-Packungen mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen: 17.11., 18.11. sowie 8.12.2020 - und für 2021: 8.1., 19.1., 1.2., 2.2., 2.3., 3.3., 16.3., 3.5., 24.5., 25.5., 15.6., 16.6. und 19.7.. Verbraucher, die Packungen mit einem dieser Daten gekauft haben, werden gebeten, sich an den Kundenservice zu wenden.