Der Hersteller Cahill's Farm Cheese Ltd. hat zwei seiner Produkte wegen des Nachweises von Listeria monocytogenes-Keimen zurückgerufen. Es gehe um die Handelsmarken Cahill's Ireland Original Irish Whiskey 200 g mit der Mindesthaltbarkeit 20.09.2021 und 05.10.2021 sowie um Cahill's Ireland Original Irish Porter 145 g mit der Mindesthaltbarkeit 26.09.2021, teilte das Portal Lebensmittelwarnung.de am Donnerstag mit. Die Produkte seien bundesweit in Verkehr gebracht worden. Die bei Untersuchungen gefundenen Keime könnten beim Verzehr gesundheitliche Beschwerden hervorrufen. Vor dem Verzehr des Produkts werde gewarnt.