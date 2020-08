Die Polizei in Pirmasens hat keine Erkenntnisse dazu, wie ein Kurierdienst bei Pirmasens 30 kleine Goldbarren im Wert von knapp 4000 Euro verlieren konnte. Die Goldbarren waren im Oktober von einem Mitarbeiter der Straßenmeisterei in einem Grünstreifen neben der B270 entdeckt worden. Über den Fund hatten die Behörden erst jetzt berichtet. Die Ermittlungen hätten keine strafrechtlich relevanten Erkenntnisse erbracht, sagte am Donnerstag ein Sprecher der Polizeidirektion Pirmasens. Die Goldbarren stammten nach Angaben eines Sprechers der Stadt Pirmasens von den Schweizer Edelmetallveredelungs- und -herstellungsunternehmen Produits Artistiques Métaux Précieux und waren zu dem Besteller der Ware unterwegs. Die Schweizer Firma habe sich bei den Nachforschungen nicht sehr kooperativ gezeigt, sagt der Polizeisprecher.

Im Grünstreifen erspäht hatte die Goldstücke Sascha Salzmann, Mitarbeiter der Straßenmeisterei Waldfischbach-Burgalben. Er erhielt am Donnerstag seinen Finderlohn: fünf Goldbarren.

