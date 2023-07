Am ersten Septemberwochenende wird in Kusel wieder Mess gefeiert. Die Vorbereitungen für das Fest laufen. In trockenen Tüchern ist bereits die Planung für den Messeplatz. Neben Berg- und Talbahn, Breakdancer und Co. wird auf dem Platz vor dem Kuselbach in diesem Jahr eine Geisterbahn gastieren. Anmeldungen für den Umzug sind möglich. Auch einige Neuerung stehen schon fest.

