Jemandem zu zeigen, wo der Hammer hängt, ist das eine. Selbigen auch zu beherrschen, das andere. Dezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) bewies am Freitagabend bei der Eröffnung der Herbstmesse auf dem Festplatz, dass der Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung absolut zu ihr passt. Vorsichtshalber hatte sich Münch-Weinmann im Vorfeld für etwaige Missgeschicke beim Fassbieranstich entschuldigt, was aber völlig unnötig war. Ihr erster Fassbieranstich saß passgenau. Dabei gelang der Aufschlag zur Messe in kaiserlicher Begleitung: Stauferkaiser Friedrich II. (Frank Seidel) und Kaiserin Bianca Lancia (Nadia Gallenstein) warben für ihren historischen Ausflug in die Speyerer Messegeschichte, die der echte Friedrich dereinst durch einen Erlass angekurbelt hatte. Zum Messeauftakt gab es Musik von den Waldsemer Gasserasslern und der Stadtkapelle.