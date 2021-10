Das vielerorts spätsommerliche Wetter der vergangenen Tage verabschiedet sich aus Rheinland-Pfalz. Bereits am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Regen, stürmischen Wind und herbstliche 16 bis 19 Grad in den Hochlagen. „Es ist am Wochenende ganz schön was los in der Wetterküche“, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag.

Am Montag werden dann selbst in den milden Flusstälern kaum mehr als 15 bis 18 Grad erreicht, in der Eifel und dem Hunsrück pendeln die Tageshöchsttemperaturen zwischen 12 und 15 Grad. Daran ändert sich den Angaben zufolge auch in den folgenden Tagen nicht viel. „Rund um die Wochenmitte ziehen immer wieder Tiefdruckausläufer über Deutschland hinweg, die verbreitet für sehr wechselhaftes, zeitweise windiges, nasses und frühherbstlich kühles Wetter sorgen“, sagte der Meteorologe.