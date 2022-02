Dirk Herber (42), CDU-Landtagsabgeordneter und Polizist aus Neustadt, wird neuer Obmann der CDU im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des Landtags. Das sagte der bisherige Obmann Gordon Schnieder am Dienstag in Mainz. Schnieder soll Generalsekretär der CDU in Rheinland-Pfalz werden, dieses politische Amt würde sich nicht mit der Aufklärungsarbeit im Ausschuss vertragen, sagte er. Christian Baldauf, der einzige Kandidat für den CDU-Landesvorsitz und potenzielle Nachfolger von Landeschefin Julia Klöckner, stellte am Dienstag sein Team vor, mit dem er die CDU führen will. Mit dabei ist auch Christina Rauch, Beigeordnete aus Zweibrücken. Sie soll Mitgliederbeauftragte in der CDU werden.