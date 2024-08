Henric Hackmann vom RV Rodenbach ist neuer deutscher Meister im 1000-m-Zeitfahren. Der 21 Jahre alte Kirchheimer, gerade Vize-Europameister bei den Junioren geworden, fuhr im Berliner Velodrom in überragenden 1:01,18 Minuten zu seinem ersten deutschen Meistertitel in der Eliteklasse. Hackmann siegte vor Felix Groß in 1:01,62 Minuten und machte einen großen Schritt in Richtung Bahnrad-WM-Teilnahme in Ballerup bei Kopenhagen im Oktober. Sein Trainer Frank Ziegler nannte die Leistung überragend. Vor einer Woche noch in Paris im Medaillenkampf, jetzt nur für einen Start nach Berlin geflogen, und dann ab in den Urlaub: Zwei der drei deutschen Medaillengewinnerinnen von Paris, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch, haben am Donnerstagabend im Velodrom den deutschen Meistertitel im Teamsprint gewonnen. Eine Pflichtaufgabe, die Friedrich und Grabosch zusammen mit Clara Schneider locker erfüllten. Sie ließe n dem Bahnradteam Rheinland-Pfalz um Alessa-Catriona Pröpster und Anne Slosharek keine Chance. „Das ist keine Überraschung für mich“, sagte Pröpster, die als Ersatzfrau in Paris das volle Programm mitmachte. „Für mich stehen die Einzeldisziplinen im Vordergrund, da will ich mich beweisen“, versprach die 23-Jährige, die auf ihrem Handy die Tage bis zur Eröffnungsfeier in Los Angeles 2028 runterlaufen lässt: 1429 Tage waren es am Donnerstag.