Am Hemshoftunnel läuft am Dienstag/Mittwoch, 3./4. August, eine Bauwerksprüfung. Um diese durchzuführen, ist es nach Angaben der Stadtverwaltung notwendig, in beiden Fahrtrichtungen nacheinander einzelne Fahrstreifen zu sperren. Die Arbeiten werden zwischen 9 und 15 Uhr absolviert. Im Rahmen der Sperrungen werden auch Schadstellen im Tunnel beseitigt. Der Bereich Tiefbau bittet um Verständnis für die Beeinträchtigungen.