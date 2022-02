Helmut Stay, bekannt aus der Vox-Doku „Asternweg - Eine Straße ohne Ausweg“, ist am Freitag gestorben. Er wurde 44 Jahre alt. In der TV-Doku gewährte er dem TV-Publikum über zwei Jahre hinweg Einblicke in sein Leben im sozialen Brennpunkt von Kaiserslautern, dem „Kalkofen“. Ilse Menke, Wirtin der Gaststätte „Zum Ilse“, kannte Helmut schon jahrelang: „Helmut war ein herzensguter Mensch“. Er habe sich auch für den Verein Asternweg engagiert, immer geholfen, so Ilse Menke. Die 58-Jährige ist mehr als eine Wirtin auf dem „Kalkofen“. Menke ist eine der zentralen Anlaufstellen für die Menschen und ihren Probleme dort. Sie ist selbst im Brennpunktviertel aufgewachsen und kennt nach eigenen Angaben jeden. Täglich sei Helmut zum Essen gekommen: „Er hat meine Küche geliebt.“

Metastasen überall

Im Mai wurde „Helle“, wie ihn die Wirtin liebevoll nennt, operiert. Er hatte Lungenkrebs. Danach folgten einige Behandlungen, der Krebs hatte gestreut. „Am Schluss hatte er Metastasen überall“, so Menke. Als er Ende Januar 2022 aus dem Krankenhaus kam und ins Hospiz verlegt werden sollte, griff Menke ein: „Ich hab dafür gesorgt, dass Helle zu seiner Partnerin Steffi und seinen Kindern kommt“. Mit Steffi Kallenbach, die ebenfalls in der TV-Doku vor der Kamera stand, hat Helmut sechs Kinder. Am vergangenen Freitag ist er schließlich im Krankenhaus gestorben.

Zur Dokumentation

Von Juli 2014 bis Januar 2015 hat VOX immer wieder in dem Problem-Straßenzug gedreht. Daraus entstanden zwei vierstündige Beiträge, die 2015 (Asternweg - Eine Straße ohne Ausweg) und 2016 (Asternweg - Ein Jahr danach) ausgestrahlt worden sind. Teil 1 wurde 2015 mit dem Deutschen Fernsehpreis für die beste Dokumentation/Reportage ausgezeichnet.

