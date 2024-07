Hells Angel verurteilt

Seit Mitte Juli muss sich ein 40-Jähriger aus dem Raum Germersheim vor dem Landgericht Landau verantworten. Es geht um einen Messerstich am Rande einer Trauerfeier Ende Dezember vergangenen Jahres auf dem Germersheimer Friedhof. Das Urteil ist gefallen.

Alte Windräder werden recycelt

Die Windräder im Kreis kommen in die Jahre. In Minfeld, Rülzheim und Schwegenheim werden die alten Anlagen bald abgebaut. Sie sollen ersetzt werden. Doch wie kompliziert ist der Rückbau der riesigen Anlagen?

28-Jähriger wegen Körperverletzung angeklagt

Ein Mann soll im Zustand der Schuldunfähigkeit mehrere Straftaten begangen haben. Nun geht es vor Gericht darum, ob er in einer psychiatrischen Einrichtung bleiben muss.

Bald Kleinbusse im Kreis SÜW

Was in der Stadt Landau eine Erfolgsgeschichte ist, wird nun auch im Landkreis SÜW eingeführt: der Rufbus. Der Start rückt näher. Was Fahrgäste vom neuen Angebot erwarten können.

Ärger wegen Seifen-Fabrik

Wasch- und Putzmittel, feine Haarpomade und Haaröle, verschiedene Artikel zum Waschen und Bügeln – all das gab es einst in der J. Ph. Trauth Dampf-Seifen-Fabrik in Landau. Doch die Nachbarn hatten mehr Sorge wegen der Dämpfe. Eine Spurensuche.

Konditor auch Naturschützer

Um die Artenvielfalt am Pfälzerwald fördern zu können, wird auf tierische Helfer gesetzt. In Weyher wirkt auch ein Konditormeister mit.