Die Vernichtung von Stechmückenlarven in den Bruchwäldern entlang des Altrheins beginnt diese Woche aus der Luft. Darüber hat die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V. (Kabs) mit Sitz in Speyer am Mittwoch informiert. In der Pfalz sind demnach zwischen Rheinzabern und Hagenbach (beide Landkreis Germersheim) sowie bei Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) Helikopterflüge geplant. Zum Einsatz kommt das Insektizid BTI, das laut Verein als umweltfreundlich gilt, weil es gezielt nur wenige Mückenarten tötet und ungiftig ist für Menschen und Wirbeltiere. Zu Fuß sei BTI bereits vereinzelt ausgebracht worden. Die Dringlichkeit der Bekämpfung sei jedoch sehr unterschiedlich. Manche Gräben führten trotz der vorangegangenen Trockenheit im Februar bereits genügend Wasser, andere wurden erst im März geflutet. „Dank der noch kühlen Nachttemperaturen entwickeln sich die Larven jedoch noch langsam ...“, heißt es. Ziel der Kabs ist es, die „Schnakenplage“ im Bereich der Oberrheinebene „mit ökologisch vertretbaren Maßnahmen“ einzudämmen. Der Kabs gehören 99 Gebietskörperschaften (97 Gemeinden und Landkreise sowie die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz) an.