Gewalt und Drohungen: Wie gefährdet sind unsere Kommunalpolitiker?

Beleidigungen, Drohbriefe, Schläge: Immer häufiger werden Politiker Opfer von Gewalt. Auch in der Pfalz mehren sich solche Fälle. Die Schussattacke auf einen Kommunalpolitiker in Baden-Württemberg hat die Debatte über den Umgang mit diesen Straftaten erneut entfacht. Wird Rohheit zum Mittel von Politik? Hier geht’s zum Artikel.

Flutkatastrophe: Dreyer muss Antworten geben

Wie hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ihre Verantwortung in der Flutnacht und bei der Bewältigung der Katastrophe wahrgenommen? Darum wird es am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags gehen. Und um ein Gutachten, das noch immer nicht vorliegt. Hier geht’s zum Artikel.

Kommentar zur Wahl des CDU-Fraktionschefs: Neuanfang nur halb gelungen

Unsere Redakteurin Karin Dauscher findet: Respektabel ist das Wahlergebnis für den neuen Fraktionschef Gordon Schnieder. Aber die Klatsche für seinen Vize zeigt: Nicht alles ist gut. Hier geht’s zum Artikel.

Helikopterflüge: Kabs startet mit Schnaken-Bekämpfung

Die Vernichtung von Stechmückenlarven in den Bruchwäldern entlang des Altrheins beginnt diese Woche aus der Luft. In der Pfalz sind demnach gleich mehrere Helikopterflüge geplant. Zum Einsatz kommt das Insektizid BTI, das als umweltfreundlich gilt, weil es gezielt nur wenige Mückenarten tötet und ungiftig ist für Menschen und Wirbeltiere. Hier geht’s zum Artikel.

Mesut Özil beendet Fußballer-Karriere

Der frühere Weltmeister Mesut Özil hat seine Karriere als Fußballprofi mit 34 Jahren beendet. Das gab der deutsche Nationalspieler am Mittwoch bekannt. Er blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Hier geht’s zum Artikel.

Ludwigshafener Rapper Apache 207 dreht Video auf der Parkinsel

Ludwigshafen ist als Drehort für Film- und TV-Produktionen in erster Linie Kulisse für den „Tatort“. Am Montagnachmittag meldete sich eine Anwohnerin von der Parkinsel bei der RHEINPFALZ, weil sie in der Hafenstraße ein Filmteam beobachtet hatte und Dreharbeiten für den bekannten TV-Krimi vermutete. Ein Auto wurde immer wieder auf einem Anhänger durch die Straße gezogen und die Insassen gefilmt. Doch in dem Wagen saß keine Kommissarin. Hier geht’s zum Artikel.

Bei Durchsuchung im Reichsbürger-Milieu auf Polizist geschossen

Bei einer Durchsuchung im Auftrag der Bundesanwaltschaft ist im baden-württembergischen Reutlingen ein Beamter eines Spezialeinsatzkommandos durch einen Schuss leicht verletzt worden. Die Aktion fand im Zusammenhang mit Ermittlungen im „Reichsbürger“-Milieu statt. Hier geht’s zum Artikel.

Was wollen „Reichsbürger“?

Die Proteste gegen die deutsche Corona-Politik haben den sogenannten Reichsbürgern Auftrieb beschert und ihr Milieu öffentlich gemacht. Warum faszinieren sich immer mehr Menschen für „Reichsbürger“? Und wie gefährlich sind einige von ihnen? Hier geht’s zum Artikel.

Kommentar zum Mord an Luise: Rache ist der falsche Weg

Unsere Redakteurin Anne-Susann von Ehr meint: Die beiden mutmaßlichen Täterinnen im Fall Freudenberg müssen Konsequenzen erfahren, damit sie ihrem eigenen Handeln nachspüren können. Sie jahrelang ins Gefängnis zu stecken, kann nicht die Lösung sein. Hier geht’s zum Artikel.

Lastwagenwerk: Gewerkschaft fordert Inflationsausgleich für Leiharbeiter

Bei der Betriebsversammlung im Mercedes-Benz Lastwagenwerk gab es viele positive Botschaften. Gewerkschaft und Betriebsrat sehen dennoch lange nicht alle Forderungen als erfüllt an. Hier geht’s zum Artikel.

Trotz Behördenärger: OB Zwick darf nicht „Obernazi“ genannt werden

Ein 68-jähriger Pirmasenser darf Oberbürgermeister Markus Zwick nicht öffentlich einen „Obernazi“ schimpfen, auch wenn er sich über die Stadtverwaltung geärgert hat. Das stellte Richterin Kathrin Krieger am Mittwoch klar. Bei Gericht wird aber vor allem versucht, dem Mann zu helfen. Hier geht’s zum Artikel.

Die größte Flusswärmepumpe Deutschlands: Energie aus dem Rhein für die Pfalz

Die bisher größte Flusswärmepumpe in Deutschland ist im Auftrag von MVV Energie an das Mannheimer Großkraftwerk geliefert worden. Sie soll ab Herbst einen guten Teil des Fernwärmenetzes mit grüner Heizenergie versorgen. Auch Speyer profitiert von dem prestigeträchtigen Pilotprojekt. Hier geht’s zum Artikel.

