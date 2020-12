Bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der L527 zwischen Niederkirchen und Friedelsheim (Kreis Bad Dürkheim) ist eine Person schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach einem Kleintransporterfahrer, der an der Unfallstelle seine Hilfe angeboten haben soll. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, stießen zwei Autos beim Überholen zusammen. Eines der Wagen überschlug sich. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 20.000 Euro. Der Fahrer des Transporters sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.