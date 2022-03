Der Ukraine-Krieg stellt die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord vor logistische Herausforderungen. Ein Problem kann sie bisher nicht lösen: Mitgebrachte Tiere dürfen nicht rein. Freiwillige fangen die Lücke im System auf. In der AfA, wo hunderte Geflüchtete spontan in Sporthallen untergebracht werden mussten, ist kein Platz für die Tiere. Brigitte Manges aus Waldsee und Anja Stengel aus Speyer engagieren sich privat und nehmen die Tiere in Obhut – auf eigene Kosten. Stengel leitet die Hundepension „Anjas Hundesitting“ im Rinkenbergerhof.

Freiwillige Helfer werden dringend gesucht, weil die Tiere erst mal in Quarantäne gebracht werden müssen, isoliert also auch von anderen Tieren. Wer einen Hund oder eine Katze kurzzeitig aufnehmen kann, soll sich nach Angaben der Stadt Speyer unter www.speyer.de/speyerhilft registrieren. Die Stadt versuche ein Hilfenetzwerk aufzubauen. Gesucht werden über die Hilfe-Webseite auch Tierärzte, die Tiere kostenlos behandeln können. Bei Tierarztkosten wolle die Stadt aushelfen, wenn Geflüchtete diese nicht selbst tragen können, verspricht Stadtsprecherin Eschenbach.

Das Tierheim Speyer bietet Futterspenden für Tiere aus der Ukraine an, falls jemand diese benötige.

