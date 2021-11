Ein Unbekannter hat sich am Samstagnachmittag in der Neugasse in Bad Bergzabern als Helfer ausgegeben, um einem 45-Jährigen auszurauben. Wie die Polizei berichtet, bot er seinem Gegenüber an, die Einkaufstaschen abzunehmen. Im Bereich des Alten Stadtmauerturms schlug der Mann den 45-Jährigen jedoch nieder und stahl ihm die Geldbörse. Der Täter soll einen kurzen Bart und schwarze Kleidung getragen haben. Zeugenhinweise unter Telefon 06343 93340.