Parkchaos im Süden der Stadt

Vor den Toren des neuen Gesundheitszentrum Medivicus herrscht ordentlich Betrieb. Geparkt wird, wo gerade Platz ist. Die Frage ist: Wie soll das werden, wenn der Laden erst voll belegt ist?

Bewegende Lebensgeschichten

Nationalsozialismus, Holocaust – zentrale Themen im Geschichtsunterricht. Das Interesse hält sich oft in Grenzen. Ganz nahe aber rücken die Ereignisse, sobald man sich in Einzelschicksale vertieft. Das haben zehn Jugendliche der Berufsbildenden Schule in Landau erfahren.

Hoffen auf Hundehilfe

Phil Süß hatte einen schweren Start ins Leben. Der Sechsjährige leidet an einem seltenen Gendefekt. Ein Assistenzhund könnte ihm das Leben erleichtern. Weil das viel Geld kostet, hofft die Familie auf Hilfe.

Sparsam kochen kostet Zeit

Wer beim Kochen spart, schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Damit gesunde und günstige Gerichte auf dem Teller landen, braucht es vor allem eins: eine durchdachte Planung.

Nervenkitzel am Pokertisch

Die Minfelder Mundohalle wurde zum Casino. Schon vor Beginn des Abends stand ein Gewinner fest.