Die Ampel hat sich nach wochenlangem Streit auf einen Entwurf für ein neues Heizungsgesetz verständigt. Doch der Streit könnte neu aufbrechen – spätestens dann, wenn es an die praktische Umsetzung geht. Was das mit dem Passus, dass auch in Neubauten weiterhin Öl- und Gasheizungen eingebaut werden dürfen, wenn sie später mit Wasserstoff betrieben werden können, zu tun hat oder mit Ausnahmen bei der kommunalen Wärmeplanung, lesen Sie hier.