Der Einbau von Gas- oder Ölheizungen soll ab 2024 nur noch in Ausnahmefällen erlaubt sein. Der Plan des Bundeskabinetts verunsichert viele Immobilienbesitzer: Was sollen sie tun? Noch schnell zur Öl- oder Gasheizung zu greifen, so lange es erlaubt ist? Doch so einfach ist es nicht.

„Wir sind voll für dieses Jahr“, sagt Heike Lantz. Ihr Ehemann Andreas führt den Herxheimer Familienbetrieb. Sonst, sagt Heike Lantz, seien sie vielleicht drei Monate im Voraus ausgebucht. Doch nicht erst das neue Gesetz zum Heizungstausch sorgt für einen Ansturm bei den Anfragen bei dem Heizungsbaubetrieb. So bleibe der Firma nichts anderes übrig, als Neukunden abzulehnen. Sogar weitere Bestandskunden könne man nicht mehr mit Neuanlagen bedienen.

Doch nicht nur die personellen Kapazitäten sind erschöpft. Auch beim Material sind Grenzen gesetzt. Es sei ungewiss, ob dieses Jahr noch Ölheizungen geliefert würden. Bei Gasheizungen liege der Liefertermin zwar im Oktober oder November. Doch was ist, wenn sie später kommen? „Das ist genau die Frage, die wir uns auch stellen“, erklärt der Dürkheimer Firmenchef Thomas Kalbfuß. „Ich habe den Gesetzesentwurf gelesen und hoffe, dass vielleicht noch die eine oder andere Ausnahme dazukommt. Ich erhoffe mir schon etwas mehr Zeit. Es ist ja fast nicht zu schaffen.“ Zumal es in Bad Dürkheim sehr viele Kunden mit Gas- oder Gas-Brennwert-Kessel gebe.

„Ich bin wirklich am Rotieren“, bestätigt Matthias Rosemann. Der Bad Dürkheimer Heizungsbauer arbeitet wegen längerfristiger Ausfälle derzeit mit nur einem Mitarbeiter die Aufträge ab. Und von denen gibt es aktuell genügend. „Es melden sich täglich zwischen drei und zehn Neukunden“, sagt Rosemann. Doch Rosemann muss ablehnen.

