Eine Katze ist in Pirmasens in einem sogenannten Tellereisen festgehangen. Die Polizei musste das Tier befreien. Die Ermittlungen laufen, wie die Tierschutzorganisation Peta mitteilt.

Nördlich von Kröppen soll eine weitere Fläche für Windräder ausgewiesen werden. Das gefällt nicht jedem.

Aus einem maroden Heizöltank ist am Samstag in Schönau Öl ausgelaufen. Betroffen ist ausgerechnet eine natürliche Quelle in der Gemeinde. Das Öl lief bis in den Saarbach.

Zum ersten Mal sind Jugendliche aus Zypern nach Dahn gekommen. Was Dahner Schüler beim Austausch mit den Austauschschülern lernen – wir haben mit den Jugendlichen gesprochen.

Wie barrierefrei ist die Zweibrücker Innenstadt? Uta Brocke hat Stadträte eingeladen, einen Selbstversuch mit Rollstuhl zu wagen.

Ein Windrad im Windpark auf der Sickinger Höhe hatte ein mechanisches Problem. Wie die Reparatur lief und mit welchem Aufwand der Rotor repariert wurde, haben wir uns genau angesehen.

Können Sie Mundart? Unser Zweibrücker Autor Wolfgang Ohler hat etwas wiederentdeckt, was in seiner Jugend eine ganz große Rolle gespielt hat: den Flipperautomaten.

Auch ein Freizeitvergnügen ist der neue Pumptrack in Pirmasens. Wie die nagelneue Anlage am Eisweiher funktioniert? Zur Eröffnung kamen dutzende Kinder und Jugendliche – uns waren begeistert.

Und nicht zuletzt beantworten wir die Frage anhand einer Zweibrücker Veranstaltung, warum sich die Natur über alte Gurken, 3D-Drucker und wieder angenähte Knöpfe freuen kann.