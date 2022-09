Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist am Freitag heiter mit Temperaturen bis 27 Grad. In den Hochlagen werden nach den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis 21 Grad erreicht. In der Nacht zum Samstag ziehen dann immer mehr Wolken auf, aus denen gebietsweise schauerartiger Regen fällt. Auch einzelne Gewitter mit Starkregen seien nicht ausgeschlossen, teilte der DWD mit. Die Temperaturen steigen am Samstag voraussichtlich auf 20 bis 24 Grad, in den Hochlagen auf 18 Grad. Es sind immer wieder Schauer und auch Gewitter möglich.