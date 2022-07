Schon seit sieben Jahren schwebt der Damoklesschwert der Schließung über den Suchtkliniken Hermersbergerhof und Landau. Eigentlich sollten sie an einem neuen Standort zusammengeführt werden. Am Freitag erfuhren die Mitarbeiter: Daraus wird nichts. Am 1. Oktober werden die Kliniken aufgegeben. Und dann? Das erfahren Sie im ausführlichen Artikel.