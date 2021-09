Erstes Heimspiel und erster Saisonsieg für die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga: Gegen die Nürnberg Ice Tigers gewann der Meister von 2019 am Freitagabend 3:2 (0:0, 1:1, 1:0). Jason Bast gelang im Schlussdrittel das entscheidende Tor, zuvor hatten Nigel Dawes und Tim Wohlgemuth für die Adler getroffen.

Sinatra singt für Udo Scholz

Vor der Partie war es emotional geworden: Die Adler gedachten vor dem Spiel in einer würdigen Zeremonie ihrer am 1. Juli 2020 verstorbenen Hallensprecher-Legende Udo Scholz. „Udo war weit mehr als ein Stadionsprecher: ein Freund, ein Helfer in allen Lebenslagen; herzlich, hilfsbereit, immer gut gelaunt und für alle da“, sagte Adler-Geschäftsführer Matthias Binder. Zu Frank Sinatras „My Way“ wurde ein Banner mit Scholz’ Namen unters Dach der Arena gezogen. Fanliebling Scholz, der im Alter von 81 an einem Herzstillstand starb, war auch 21 Jahre lang Stadionsprecher des 1. FC Kaiserslautern.