Mit zwei Aktionstagen will das Pirmasenser Stadtmarketing der Kampagne „Heimat shoppen“ neuen Schwung gegen. Am Freitag und Samstag bieten 36 Geschäfte und Dienstleister in Pirmasens den Kunden besondere Rabatte, kleine Geschenke oder Gewinnspiele. Bis zu 20 Prozent auf bestimmte Artikel sind dabei zu bekommen. Außerdem werden die speziellen Stempelkarten vom „Heimat shoppen“ pro Einkauf an den beiden Aktionstagen doppelt abgestempelt.

Freitag und Samstag mit Live-Musik

Der Marketingverein hat zudem zwei Livebands engagiert, die am Schlossplatz sowie am Eiscafé Cappuccino spielen werden. Am Freitag ist das von 14 bis 17 die Gruppe B.B. Kusch mit Jonas Vogel und am Samstag von 11 bis 14 Uhr Hill of Tara mit Paddi Neumann.

Die von der Industrie- und Handelskammer (IHK) unterstützte Aktion „Heimat shoppen“ läuft bundesweit und soll Konsumenten für den stationären Einzelhandel vor Ort begeistern, der laut Stadtmarketing nicht nur Waren anbietet, sondern auch Arbeitgeber und Steuerzahler sei. Außerdem diene der Handel als Plattform und Treffpunkt für soziale Kontakte, was viele Kunden in der Pandemiezeit schmerzlich vermisst hätten.