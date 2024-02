„Ich bin zutiefst gerührt, das ist eine wunderbare Auszeichnung“, sagte der große Hunsrücker Regisseur Edgar Reitz bei seiner Ehrung mit einer Berlinale-Kamera am Donnerstagnachmittag. Der einer Kamera nachempfundene Preis aus 128 Einzelteilen aus Silber und Titan erinnere ihn an all die schönen Momente seines Schaffens, die Höhepunkte seines Lebens.

Der 91-Jährige stellt in Berlin zugleich seine neue Dokumentation „Filmstunde_23“ vor. Darin trifft er sich mit Münchnerinnen, die er 1968 in Filmkunde unterrichtet hatte, damals war die Dokumentation „Filmstunde“ entstanden. Es soll nicht Edgar Reitz’ letzter Film bleiben, nach wie vor ist er auf der Suche nach Möglichkeiten, Erleben in Filmkunst zu verwandeln.

