Am 1. Oktober soll nach Angaben von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Obergrenze für Minijobs von 450 auf 520 Euro im Monat steigen. Dies solle zeitgleich mit der Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro erfolgen, sagte Heil den Zeitungen der „Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft“ (RND). „Das ist so in der Koalition vereinbart – und so machen wir“s.“

Heil hat bereits einen Gesetzentwurf für die Erhöhung des Mindestlohns per Gesetz vorgelegt. Unternehmen hatten bemängelt, dass dann die Stundenzahl deutlich sinkt, die Minijobber maximal im Monat leisten können. Daher hatte die Ampel-Koalition auf Betreiben der FDP die Erhöhung der Minijob-Grenze vereinbart. Sie soll so dynamisiert werden, dass auch bei weiteren Steigerungen zehn Stunden pro Woche als Minijob möglich sind.