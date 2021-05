Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Verlängerung der aktuellen Kurzarbeiterregeln bis Jahresende angekündigt. „Dazu habe ich einen Verordnungsentwurf erarbeitet, den wir gerade in der Regierung abstimmen“, sagte Heil am Freitag dem Düsseldorfer „Handelsblatt“. Arbeitgeber können dann weiterhin die Sozialversicherungsbeiträge für Kurzarbeiter in voller Höhe erstattet bekommen.

Bislang gilt diese Regelung bis Ende Juni. Für Betriebe, die bis zur Jahresmitte Kurzarbeit eingeführt haben, sah die ursprüngliche Regelung nur noch eine hälftige Erstattung bis Jahresende vor.

Der Handel, die Gastronomie oder die Veranstaltungsbranche litten weiterhin sehr unter dem Lockdown, sagte Heil dem „Handelsblatt“ zur Begründung.