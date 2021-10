Innerhalb der AfD-Fraktion des Kreistages haben sich personelle Veränderungen ergeben: Heiko Wildberg hat sein Mandat niedergelegt. An seine Stelle rückt Daniel Baumann aus Jockgrim. Landrat Fritz Brechtel vereidigte ihn in der Sitzung am 4. Oktober. Baumann folgt Wildberg auch als stellvertretendes Mitglied im Abfallwirtschaftsausschuss sowie im Rechnungsprüfungsausschuss.

Aus der AfD ausgetreten und damit aus der Fraktion ausgeschieden ist Matthias Joa (Westheim). Er gehört dem Kreistag künftig als parteiloses Mitglied an. Stellvertretendes Mitglied der AfD im Kreisausschuss ist nun Theo Scherrer.