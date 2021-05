Die MLP Academics Heidelberg haben die Saison gekrönt und sich den Meistertitel in der Zweiten Basketball-Bundesliga gesichert.

Einen Tag nach dem 96:66-Auswärtssieg bei den Giants Leverkusen reichte den Heidelbergern in der eigenen Halle ein 93:93 (45:49)-Remis. Vom Bundesliga-Spielausschuss gab es zudem frohe Kunde.„Das ist überwältigend“, sagte Flügelspieler Albert Kuppe, nachdem er mit seinen Teamkollegen den Meisterpokal erhalten hatte. Der Aufstieg der Heidelberger war schon vor den letzten beiden Partien einer ungewöhnlichen Saison sicher, in den Duellen gegen die Giants machten die Heidelberger deutlich, dass sie den Sprung in die Basketball-Bundesliga (BBL) verdient haben. „Diese Mannschaft hat so viele verschiedene Spielertypen, das zeichnet sie aus“, erklärte Branislav Ignjatovic.

Erfolgsteam nach und nach aufgebaut

Der Serbe kam vor sieben Jahren als Trainer nach Heidelberg und formte seither ein Team, das dem Aufstieg Jahr für Jahr näherkam. „Dieser Meistertitel bedeutet mir sehr viel“, sagte Ignjatovic, dessen Mannschaft sich mit einer Energieleistung im finalen Match der Saison noch ein Remis sicherte. Eine Minute vor dem Ende lagen die Academics noch mit vier Punkten zurück – mit drei verwandelten Freiwürfen sorgte Topscorer Jordan Geist drei Sekunden vor dem Ende für das 93:93. Nach dem klaren Sieg im ersten Spiel reichte das nun zum Meistertitel.

Schon vor dem beiden Finalspielen gegen die Rheinländer hatte die Academics die Nachricht ereilt, dass sie die Lizenz für die BBL erhalten haben. Allerdings muss der Aufsteiger in den kommenden Wochen noch Auflagen und Bedingungen im wirtschaftlichen und strukturellen Bereich erfüllen. „Dabei ist nichts, was mir große Sorgen bereitet“, sagte Manager Matthias Lautenschläger.