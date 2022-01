Nach Amoklauf: Herkunft des Täters geklärt

Es ist der erste Tag nach der Bluttat in einem Heidelberger Hörsaal, die viele Menschen fassungslos gemacht hat. Am Dienstag sickerten weitere Details an die Öffentlichkeit. So ist die Herkunft des Täters mittlerweile geklärt (Zum Artikel). Außerdem berichtet ein Uni-Angestellter, wie seine Kollegen den Todesschützen auf dem Flur trafen und trotzdem überlebt haben. Zum Artikel

Was Amokläufer antreibt – Das sagen Psychologen

Psychologen wollen herausfinden, wie es zu verheerenden Gewaltausbrüchen wie dem in Heidelberg kommt und welche Kränkungen die Auslöser sein können. Ein Überblick. Zum Artikel

Neuer Opel-Chef: „Hier entsteht eine Gigafactory“

Zum ersten Besuch im Opel-Werk in Kaiserslautern spricht der neue Opel-Geschäftsführer im Interview mit der RHEINPFALZ über Zukunftspläne und Job-Sicherheit für den Standort in der Westpfalz. Zum Artikel

Neue Corona-Verordnung: Mehr Tests an Schulen

Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz werden sich bald auf noch mehr wöchentliche Tests einstellen müssen. Zum Artikel

Baldauf zur Kandidatur als CDU-Chef

Warum kann ein 54-Jähriger für einen Neuanfang in der Landes-CDU stehen? Christian Baldauf hat es uns erklärt - und erzählt, wie kompliziert seine Beziehung zu Julia Klöckner ist. Zum Artikel

Gericht kippt 2G im Einzelhandel von BaWÜ

Was diese Gerichtsentscheidung für Ungeimpfte bedeutet. Zum Artikel Auch im Saarland wird die 2G-Regel abgeschafft. Zum Artikel

Neuer Job für Andrea Nahles

Die frühere SPD-Chefin und Arbeitsministerin Andrea Nahles bekommt einen Posten als Vorstandsvorsitzende. Zum Artikel

Rassismus im Dschungelcamp

Eine Kandidatin muss das RTL-Dschungelcamp aufgrund eines rassistischen Vorfalls vorzeitig verlassen. Harald Glööckler hat dazu eine klare Meinung. Zum Artikel