Eine Ermittlungsgruppe der Polizei will die Teilnehmer einer Versammlung ausfindig machen, die sich am Mittwoch vor der Polizeidirektion in der Heidelberger Römerstraße versammelt hatten (wir berichteten). Das hat die Polizei am Samstag mitgeteilt. Die Teilnehmer hatten dabei für eine Heidelberger Rechtsanwältin demonstriert, die sich wiederholt gegen die Einschränkungen durch das Corona-Kontaktverbot ausgesprochen hat. Zur Solidaritätskundgebung für die Anwältin hätten sich laut Polizei rund 150 Personen versammelt – und damit ihrerseits gegen das Kontaktverbot verstoßen. Es habe sich dabei um „eine sehr heterogene Personengruppe“ gehandelt, in der „das gesamte politische Spektrum von ganz rechts bis ganz links vertreten“ gewesen sei. Einige Teilnehmer seien bereits ermittelt.

Demonstration vor Heidelberger Polizeigebäude