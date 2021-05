Der im Deutschen Aktienindex (Dax) notierte Baustoffkonzern Heidelberg Cement AG bekommt im Herbst nach 17 Jahren vorzeitig einen neuen Finanzvorstand. Der bisherige Ressortchef Lorenz Näger (61) geht Unternehmensangaben vom Donnerstag zufolge Ende August in den Ruhestand und wird zum 1. September durch René Aldach (42) ersetzt. Näger ist seit 2004 Finanzchef bei den Heidelbergern, seit Februar 2020 fungiert er zudem als stellvertretender Vorstandschef. Nägers Amtszeit im Vorstand wäre regulär erst im Mai 2022 ausgelaufen. Nähere Gründe für seinen früheren Abschied wurden in der Mitteilung nicht genannt. Heidelberg Cement sprach von einer Entscheidung Nägers „im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat“. Neben Aldach rücken auch Nicola Kimm (51) und Dennis Lentz (39) in den Vorstand auf – auf neu geschaffene Posten. Kimm soll im Unternehmen von Herbst an das Thema Nachhaltigkeit, Lentz die digitale Transformation verantworten. Heidelberg Cement hat sich auf den Weg gemacht zur CO 2 -freien Zementherstellung.