Am Samstag um 14 Uhr tritt der FCK sein nächstes Endspiel um den Klassenerhalt in der Dritten Liga an. Der Gegner ist der 1. FC Saarbrücken. Ein solches Derby hat es auf dem Betzenberg zuletzt vor 28 Jahren gegeben, damals in der 1. Bundesliga vor 36.901 Zuschauern. Die Voraussetzungen haben sich gewaltig geändert, unter anderem ist das Stadion diesmal pandemiebedingt nahezu leer. Und der FCK braucht dringend drei Punkte.

