Die erste Hitzewelle des Jahres hat in der Pfalz mit über 37 Grad am Wochenende ihren Höhepunkt erreicht. Nach Angaben von Christian Müller vom Wetterbüro Klima-Palatina in Maikammer wurde am Samstag in Römerberg (Rhein-Pfalz-Kreis) mit 37,3 Grad der pfalzweite Spitzenwert erreicht. Am Sonntag waren es dort 37,1 Grad. Der Juni-Temperaturrekord in der Pfalz von 38,5 Grad vom 30. Juni 2019 in Speyer wurde nicht geknackt. Auch andernorts in der Pfalz war es am Sonntag sehr heiß. In Bad Dürkheim wurden 36,5 Grad gemessen, in Bad Bergzabern 35,3 Grad, in Kaiserslautern 34,9 Grad, in Pirmasens 33,0 Grad und auf dem Kalmit-Turm (673 m ü. NN.) immerhin noch 30,0 Grad. Die relative Luftfeuchte lag bei 25 Prozent. Dies zeige laut Müller, wie trocken die Luftmasse über der Pfalz sei, einzig der dichte Sahara-Staub trübte den Himmel. Die Meteorologen von Klima-Palatina rechnen für den Montag mit teils gewittrigen Regenschauern und einem deutlichen Wetterumschwung mit Höchstwerten von 24 bis maximal 27 Grad entlang des Rheins. Für die nächsten Tage kündige sich eine unangenehm schwül-warme und teils gewittrige Wetterlage bei 27 bis 30 Grad am Rhein an.