Das Unternehmen Cornexo hat die erste Hürde für seine Erweiterungspläne der Maismühle genommen. Der Gemeinderat Freimersheim hat in der Sitzung am Dienstagabend, die von mehr als 100 der rund 1000 Einwohnern des Ortes besucht wurde, der grundsätzlichen Erweiterung zugestimmt. Der Entschluss bildet nun den Start für das Verfahren, in dem die Öffentlichkeit größtmögliche Transparenz erhalten soll. Der Gemeinde soll noch vor den Sommerferien der Vorentwurf für eine Änderung des Bebauungsplans zugänglich gemacht werden. Dann können Bürger und Behörden dazu öffentlich Stellung nehmen. Ein ausführlicher Bericht folgt.