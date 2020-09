Eine Hebamme aus dem Kreis Bad Dürkheim ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat die Kreisverwaltung am Freitag mitgeteilt. Alle Eltern, deren Kinder in den vergangenen Tagen von der Hebamme betreut wurden, seien sofort informiert worden.

Etwa 20 Personen unter Quarantäne

Einige Mütter und ihre Kinder gelten als enge Kontaktpersonen und stehen unter Quarantäne. Laut Sina Müller, Sprecherin der Kreisverwaltung, handelt es sich dabei um etwa 20 Personen. Insgesamt gehe die Behörde von etwa 40 Kontaktpersonen aus. Wie sich die Hebamme infiziert hat, steht noch nicht fest. Der Frau gehe es aber gut, sie weise keine oder nur geringe Symptome auf, sagte Müller. Für alle, die mit der Hebamme Kontakt hatten, bietet das Gesundheitsamt einen Corona-Test an. Bei Fragen können sich Eltern per Mail an das Gesundheitsamt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de

Im Kreis Bad Dürkheim sind momentan (Stand Freitag, 12 Uhr) 15 aktive Infektion mit dem Coronavirus bekannt.