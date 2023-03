Borussia Dortmund ist im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Der Fußball-Bundesligist verlor am Dienstag das Rückspiel beim FC Chelsea mit 0:2 (0:1). Vor 39 392 Zuschauern an der Stamford Bridge in London besiegelten die Torschützen Raheem Sterling (44.) und Kai Havertz (54./Handelfmeter) das Aus für die Borussia, die sich nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel Hoffnung auf den ersten Einzug in die Runde der letzten acht Teams seit 2021 und weitere Einnahmen von über zehn Millionen Euro gemacht hatte. Nach der jüngsten Erfolgsserie mit zuletzt zehn Pflichtspielsiegen war es für den BVB die erste Niederlage in diesem Jahr.