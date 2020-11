Wegen fahrlässiger Tötung steht seit Mittwoch der Eigentümer eines Wohn- und Geschäftshauses in Saarbrücken vor Gericht. Das Verfahren vor dem Landgericht dreht sich um ein Feuer, das eine unter Drogen stehende Bewohnerin im Dezember 2017 verursacht hatte. Damals wurden vier Menschen durch Rauchgase getötet und drei verletzt. Laut Anklage soll der 38-jährige deutsche Angeklagte gewusst haben, dass in dem Haus ein Rauchgasabzug fehlte und Brandschutztüren nicht funktionstüchtig waren. Hätte er sie instandgesetzt und installiert, so der Vorwurf, wären der Tod und die Verletzungen der Menschen verhindert worden.

Vor Gericht sagte der Angeklagte, dass er nicht absichtlich auf diese Maßnahmen verzichtet habe. „Ich hatte sie nicht auf dem Schirm. Ich würde es gerne ändern, aber es geht halt nicht.“ Schon 2012 habe es in dem Haus einen Brand gegeben. Sachverständige hätten damals nichts zu beanstanden gehabt.

Brandstifterin bereits 2018 verurteilt

In dem Gebäude befanden sich 42 Apartments und eine Pizzeria. Nach Angaben eines Brandschutz-Sachverständigen sorgten die mangelhaften und fehlenden Flurtüren bei dem Feuer vor drei Jahren für eine Kaminwirkung im Treppenraum bei den Rauchgasen. Drei Menschen in Wohnungen seien „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit deswegen ums Leben gekommen, weil die Treppenraumtüren aus brandschutztechnischer Sicht nicht existent waren.“ Die Brandstifterin war im Juli 2018 zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt worden. In dem Verfahren gegen den Eigentümer könnte noch am Mittwochnachmittag ein Urteil fallen.