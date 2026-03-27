Ein Brand hat am späten Donnerstagabend ein Wohnhaus im Reichenbach-Steegener Ortsteil Fockenberg-Limbach zerstört. Das teilte die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Weilerbach mit. Eine 69 Jahre alte Frau – die einzige Bewohnerin – schaffte es rechtzeitig aus dem Haus. Sie erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde durch Rettungsdienst und Notarzt behandelt, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Erdgeschoss bereits in Flammen. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit den Löscharbeiten. Innerhalb weniger Minuten breitete sich das Feuer dennoch auf den Dachstuhl aus, das Haus brannte vollständig aus. Aufgrund der unzureichenden Wasserversorgung vor Ort wurden zwei Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehr Ramstein und der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern alarmiert, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden. Neben der Feuerwehr waren auch die Polizei und der Rettungsdienst im Einsatz.

Der entstandene Schaden geht nach ersten Schätzungen in die Hunderttausende. Das Feuer beschädigte zudem eine Stromleitung, weshalb im gesamten Dorf vorübergehend der Strom abgeschaltet werden musste. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.