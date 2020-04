In Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) brennt derzeit ein Zweigeschossiges Wohnhaus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort in der Neurottstraße, um den Brand zu bekämpfen. Eine Rauchwolke ist weithin sichtbar. Die Löscharbeiten werden sich voraussichtlich bis in die Nacht hinziehen. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 300.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. (Stand 15.46 Uhr)