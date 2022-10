Mehrere Personen mussten in der Nacht zum Donnerstag aus einem brennenden Haus gerettet werden. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 2.10 Uhr in einem Gebäude in der Lilienstraße aus bisher unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand habe sich zwar nicht weiter ausgebreitet, sagte ein Sprecher der Polizei, allerdings dauerten die Löscharbeiten am Morgen noch an. Die Feuerwehr musste die Bewohner mittels Drehleiter aus dem Gebäude retten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde laut Polizei aber niemand verletzt. Zum Sachschaden konnte die Behörde zunächst keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.