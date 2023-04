Der Wohnhausbrand in Hochstadt ist für die Betroffenen ohnehin eine Katastrophe. Doch die Eigentümerin berichtet am Tag danach vom Unfassbaren: Über Nacht sind Einbrecher in die Ruine eingestiegen und haben Beute gemacht. Vor allem der ideelle Schaden ist hoch. Lesen Sie hier mehr zu dem Thema.