Das Hausboot der Kelly Family ist ab dem heutigen Samstag wieder im Speyerer Technik-Museum zu sehen. Die „Sean O’Kelley“, die seit mittlerweile 18 Jahren als Ausstellungsstück in dem Speyerer Museum steht, hatte sich Mitte April zunächst per Schwerlasttransport in die Schiffswerft Braun und dann über den Rhein auf den Weg ins niederländische Amsterdam gemacht. Dort wurde das Boot für Dreharbeiten für eine Fernsehdokumentation gebraucht. Sie begleitet laut einer Pressemitteilung des Museum die Musikerfamilie „auf einer Reise durch ihre Vergangenheit und besucht die wichtigsten Stationen ihrer Karriere“. Vier Wochen lang war das Ausstellungsstück also fort, bevor es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wieder zurück nach Speyer gebracht wurde.