Ein 33-jähriger Paketbote ist am Freitagnachmittag in der Rohrlachstraße in Mannheim angegriffen und leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 15 Uhr, als der Zusteller ein Paket in einem Mehrfamilienhaus zustellen wollte.

Der Streit begann, weil der 61-jährige Hausbewohner forderte, das Paket bis in das obere Stockwerk zu bringen. Der Zusteller kam dem Wunsch nach und brachte das Paket bis vor die Wohnungstür. Dennoch schlug der Mann dem Boten ins Gesicht und verletzte ihn leicht.

Die Polizei musste eingreifen und die Situation beruhigen. Gegen den 61-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Das Polizeirevier Ladenburg führt die Ermittlungen.